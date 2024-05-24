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Канчельскис назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед»

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Кубка Англии по футболу с «Манчестер Сити».
Канчельскис назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед»
  • РИА Новости

«Фаворит в этой паре — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы готовится к финалу в приподнятом настроении. Подопечные Пепа сильнее по всем статьям. Конечно, в финале Кубка Англии может произойти чудо. И оно может произойти, если команды дотянут до пенальти, тогда «МЮ», может, повезёт. Но по игре вижу преимущество у «Сити», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 25 мая в 17:00 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

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