Канчельскис назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Кубка Англии по футболу с «Манчестер Сити».

«Фаворит в этой паре — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы готовится к финалу в приподнятом настроении. Подопечные Пепа сильнее по всем статьям. Конечно, в финале Кубка Англии может произойти чудо. И оно может произойти, если команды дотянут до пенальти, тогда «МЮ», может, повезёт. Но по игре вижу преимущество у «Сити», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 25 мая в 17:00 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ.