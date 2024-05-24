Радченко: нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре
«Зениту» нужна победа, и команда постарается добыть три очка. Будет упорная борьба», — цитирует Радченко ODDS.
По его словам, для подопечных Валерия Карпина «Зенит» является принципиальным соперником.
«Но вижу победу на стороне «Зенита», потому что команда забивает много голов и имеет прочную оборону. Пять голов «Ахмату» должны вдохновить подопечных Сергея Семака. Нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре», — добавил Радченко.
25 мая сине-бело-голубые сыграют с ростовским клубом в Санкт-Петербурге. Начало матча в 16:30 мск.
Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).
Ранее Гаджиев высказался о матче 30-го тура с участием «Краснодара» и «Динамо».