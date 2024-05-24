Радченко: нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что «Зенит» одержит победу над «Ростовом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зениту» нужна победа, и команда постарается добыть три очка. Будет упорная борьба», — цитирует Радченко ODDS.

По его словам, для подопечных Валерия Карпина «Зенит» является принципиальным соперником.

«Но вижу победу на стороне «Зенита», потому что команда забивает много голов и имеет прочную оборону. Пять голов «Ахмату» должны вдохновить подопечных Сергея Семака. Нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре», — добавил Радченко.

25 мая сине-бело-голубые сыграют с ростовским клубом в Санкт-Петербурге. Начало матча в 16:30 мск.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее Гаджиев высказался о матче 30-го тура с участием «Краснодара» и «Динамо».