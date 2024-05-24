Гаджиев: в матче «Краснодара» и «Динамо» случайность может решить всё, осторожной игры не будет

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о матче 30-го тура с участием «Краснодара» и «Динамо».

«Матч равных соперников за золотые медали. Есть логика в том, что многие считают «Краснодар» фаворитом этой встречи, потому что с такими голкиперами «Динамо» не ждать чемпионства. К этому мы можем добавить и то, что команда Мусаева играет дома», — цитирует Гаджиева ODDS.

Он также подчеркнул, что в последних турах «Динамо» играет хорошо, но краснодарская команда не уступает по потенциалу.

«Шансы примерно равны, на две копейки разницы. Но случайность в этой встрече может решить всё. Осторожной игры не будет. Ожидается нормальная, сбалансированная игра. Никто не будет лететь с голыми шашками, но и автобусы никто не будет ставить», — добавил Гаджиев.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

25 мая бело-голубые сыграют с краснодарским клубом. Начало матча в 16:30 мск.

Ранее Гаджиев заявил, что махачкалинскому «Динамо» интересен Черышев.