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Гаджиев заявил, что махачкалинскому «Динамо» интересен Черышев

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Конечно, нам интересен Черышев, как и Джикия. Думаю, вероятность его согласия перейти в махачкалинское «Динамо» минимальная. Тут всё будет упираться в финансы», — цитирует Гаджиева Legalbet.

В конце марта спортивный директор «Венеции» заявил, что 1 июля 33-летний игрок станет свободным агентом.

В действующем контракте россиянина содержится пункт об автоматическом продлении при соблюдении ряда условий, но сделать это Черышеву не удалось.

Ранее отец Черышева не исключил переход сына в российский клуб.

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