Дегтярёв заявил, что Россия предложила проводить регулярные спортивные игры ШОС

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил, что Россия готова принять Игры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Предложено создать отраслевую рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над её исполнением. Также предложил проводить регулярные спортивные Игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах. Россия готова принять эти Игры», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

В ШОС участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России. Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79.

Ранее Дегтярёв заявил о готовности провести спартакиаду России и Белоруссии по зимним и летним видам спорта.