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Дегтярёв заявил, что Россия предложила проводить регулярные спортивные игры ШОС

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Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил, что Россия готова принять Игры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Предложено создать отраслевую рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над её исполнением. Также предложил проводить регулярные спортивные Игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах. Россия готова принять эти Игры», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

В ШОС участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России. Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79. 

Ранее Дегтярёв заявил о готовности провести спартакиаду России и Белоруссии по зимним и летним видам спорта.

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