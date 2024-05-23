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Дегтярёв: готовы организовать спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси

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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о готовности провести спартакиаду России и Беларуси по зимним и летним видам спорта.
Дегтярёв: готовы организовать спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«С министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком обсудили укрепление российско-белорусских связей. Учитывая накопленный опыт, готовы организовать спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта», — написал Дегтярёв в Telegram.

Он также отметил, что Белоруссия будет самой представительной делегацией на предстоящих Играх БРИКС — в Казань приедет более 680 человек.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв примет участие в саммите министров спорта стран ШОС.

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