Дегтярёв примет участие в саммите министров спорта стран ШОС
- РИА Новости
«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран ШОС. Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с министрами спорта КНР Гао Чжиданем, Ирана Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым», — написал Дегтярёв в Telegram.
14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.
Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79.
Ранее Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения.