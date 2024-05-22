Дегтярёв примет участие в саммите министров спорта стран ШОС

Михаил Дегтярёв сообщил, что вылетел в Алма-Ату на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Вылетаю в Алматы на саммит министров спорта стран ШОС. Помимо саммита, у нас запланированы двусторонние встречи с министрами спорта КНР Гао Чжиданем, Ирана Киюмарсом Хашеми, Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком, Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым», — написал Дегтярёв в Telegram.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались — 79.

Ранее Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения.