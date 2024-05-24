Сантос — о чемпионстве «Зенита»: верю в это, много молюсь и прошу у бога поддержки

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возможном чемпионстве петербургского клуба в текущем сезоне.

«Конечно, верю! Я много молюсь, прошу у бога поддержки. В моём сердце живёт ощущение, что в победном матче в Краснодаре мы показали себя именно такой командой, какой и нужно было показать, — ​голодной до титула и трофея. И я уверен, что та победа не окажется в итоге напрасной: если бог будет на нашей стороне, в субботу мы возьмём три очка», — приводит слова Сантоса сайт «Зенита».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». В то же время «Краснодар» встретится с «Динамо».

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что им пообещал болельщик «Динамо» в случае победы команды над «Зенитом» в 30-м туре РПЛ.