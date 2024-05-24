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Михаил Кержаков: «Ростов» приедет в Санкт-Петербург играть на победу

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче 30-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Ростов» будет играть с нами на победу, а не приедет в Санкт-Петербург отбывать номер. По моим наблюдениям, сейчас игра у ростовчан немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Но результат появился, «Ростов» сейчас на ходу», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». В то же время «Краснодар» встретится с «Динамо». 

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (56 очков). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что им пообещал болельщик «Динамо» в случае победы команды над «Зенитом» в 30-м туре РПЛ.

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