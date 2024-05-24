Мухаммад рассказал о подарке от Нурмагомедова за $600

Американский боец UFC Белал Мухаммад рассказал, какой подарок сделал ему бывший чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб купил мне пару туфель за $600 фирмы Hermès. Мы просто гуляли по магазинам в Калифорнии, и Хабиб сказал: «Я хочу сделать тебе подарок». Я отвечаю: «Братан, не надо! Мне это не нужно, я не ношу такие вещи». Но он всё равно купил мне их», — цитирует Мухаммада Money Loyalty Legacy.

В активе Мухаммада 23 победы и три поражения в MMA.

Следующий бой американский боец проведёт за титул в полусреднем весе с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

Ранее Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина.