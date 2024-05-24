Дадонов: «Далласу» нужно забыть про поражение в первом матче серии с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов высказался о поражении от «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ.

«Это просто первая игра, да? Завтра мы забудем об этом и будем двигаться дальше», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

Встреча в Далласе (США) завершилась со счётом 3:2.

Победную шайбу во втором овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

У «Старз» дубль оформил форвард Тайлер Сегин. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 мая в Далласе.

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