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Губерниев: вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы значителен, несмотря на неучастие в финале

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вкладе полузащитника Алексея Миранчука в победу «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
Губерниев: вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы значителен, несмотря на неучастие в финале
  • Gettyimages.ru

«Миранчук — прекрасный футболист. Искренне его поздравляю с тем, что он является полноценным обладателем Лиги Европы. Несмотря на то что он не играл в финале, его вклад в победу значителен», — приводит слова Губерниева Metaratings.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 40 матчей, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Ранее Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы.

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