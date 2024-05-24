Усман объяснил, почему Махачев может проиграть Порье

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Есть одна маленькая деталь, которую не заметили большинство людей: Махачев и Порье оба левши. А Дастин очень хорошо справляется с левшами. Он дрался с левшой Конором Макгрегором — и мы помним, чем это закончилось. Он только что провёл бой с левшой Сен-Дени — итог известен», — заявил Усман в эфире подкаста Pound4Pound.

Напомним, что россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.