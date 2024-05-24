Усман объяснил, почему Махачев может проиграть Порье
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«Есть одна маленькая деталь, которую не заметили большинство людей: Махачев и Порье оба левши. А Дастин очень хорошо справляется с левшами. Он дрался с левшой Конором Макгрегором — и мы помним, чем это закончилось. Он только что провёл бой с левшой Сен-Дени — итог известен», — заявил Усман в эфире подкаста Pound4Pound.
Напомним, что россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.