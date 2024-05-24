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Сёмин: топовых игроков в РПЛ недостаточно, их слишком мало

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о текущем сезоне РПЛ.

«Сложно сказать, что этот сезон лучший за последнее время. Всё-таки топовых игроков в РПЛ недостаточно. Мне не хватило футболистов экстра-класса. В этом году их слишком мало. Да, было напряжение, но его создавали не игроки, а команды, в основном из второй половины таблицы», — приводит слова Сёмина Sport24.

На данный момент в таблице лидирует «Динамо» (56 очков). На втором месте «Зенит» (54). На третьем — «Краснодар» (53). Чемпион определится в последнем, 30-м туре.

Ранее Сёмин поздравил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы над «Байером».

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