Дегтярёв заявил о готовности сотрудничать с Ираном в развитии хоккея

Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с министром спорта Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми.

«Сегодня иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой. У России большой опыт, и мы готовы к сотрудничеству в этом виде спорта», — написал Дегтярёв в Telegram.

Он также отметил активное взаимодействие между футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Сепахан» (Исфахан).

«Будем рады приветствовать иранских спортсменов на спортивных Играх стран БРИКС».

Ранее Дегтярёв заявил о готовности провести спартакиаду России и Беларуси по зимним и летним видам спорта.