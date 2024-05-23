Дегтярёв заявил о готовности сотрудничать с Ираном в развитии хоккея
«Сегодня иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой. У России большой опыт, и мы готовы к сотрудничеству в этом виде спорта», — написал Дегтярёв в Telegram.
Он также отметил активное взаимодействие между футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Сепахан» (Исфахан).
«Будем рады приветствовать иранских спортсменов на спортивных Играх стран БРИКС».
Ранее Дегтярёв заявил о готовности провести спартакиаду России и Беларуси по зимним и летним видам спорта.