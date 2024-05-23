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Президент Федерации скейтбординга России: если кто-то хочет ехать на Игры индивидуально, запрещать не стал бы

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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин ответил на вопрос о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Мне, наверное, проще об этом рассуждать, потому что у нас сильной команды нет. Но я всё-таки считаю, что российские спортивные федерации — это не федерации нейтральных атлетов. Если кто-то хочет ехать на Игры индивидуально, запрещать я бы не стал. Но и принимать активное участие, как и нести за эту поездку ответственность, — тоже. Но в целом считаю, то лицо, которое показал МОК в этой истории, — это показатель деградации Международного олимпийского комитета.

Мне кажется, развитие скейтбординга будет в чём-то похоже на развитие таких видов спорта, как бокс или смешанные единоборства, где роль и значимость коммерческих турниров гораздо выше, чем значимость аналогичных олимпийских соревнований», — заявил Вдовин RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Вдовин считает, что включение скейтбординга в программу Олимпийских игр способно привлечь молодёжную аудиторию.

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