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Вдовин считает, что включение скейтбординга в программу ОИ способно привлечь молодёжную аудиторию

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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин считает, что включение вида спорта в программу Олимпийских игр способно привлечь молодёжную аудиторию.

«Скейтбординг как вид спорта вообще никогда не просился на Игры. Но когда в МОК поняли, что теряют зрителя и особенно молодёжную аудиторию, люди озаботились тем, чтобы эту проблему решить. Вот и возник вариант со скейтбордингом — некой не слишком понятной вещью, но которая похожа на спорт, имеет соревновательную составляющую и, что важно, существует абсолютно по всему миру. Нет такой страны, где не было бы скейтбординга.

Это доступно, поскольку сама доска стоит недорого, а если ты босяк из фавел, то для тебя это ещё и прекрасный городской транспорт. Видимо, потому в МОК и решили, что такой вид спорта олимпийской программе точно не помешает. И включили его в программу Игр, притом что на тот момент у скейтбордистов даже не было дееспособной международной федерации», — заявил Вдовин RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее аргентинский скейтбордист выразил желание выступать за сборную России.

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