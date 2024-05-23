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Мозес: наслаждался каждой минутой в «Спартаке», уезжаю с воспоминаниями, которые буду хранить вечно

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Полузащитник Виктор Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака».
Мозес: наслаждался каждой минутой в «Спартаке», уезжаю с воспоминаниями, которые буду хранить вечно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать огромное сердечное спасибо всем, кто связан со «Спартаком», за всю вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

Я наслаждался каждой минутой и уезжаю с воспоминаниями, которые буду хранить вечно. Победа в Кубке России, наше путешествие в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы добились как команда, навсегда останутся со мной», — написал Мозес в соцсетях.

В посте он также поблагодарил совет директоров, руководство, тренеров, товарищей по команде и болельщиков.

Всего нигерийский игрок провёл 84 матча за «Спартак», забил десять мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт истекает 30 июня.

Ранее Мозес пожелал «Спартаку» выиграть титул в следующем сезоне.

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