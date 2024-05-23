Карпов: «Спартак» зимой предлагал за Сафонова €15 млн
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает журналист Иван Карпов, московский клуб предлагал за игрока €15 млн, но в «Краснодаре» отказали.
23 мая сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» достиг договорённости о приобретении Сафонова. Сам игрок дал согласие на переезд в Париж.
В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что скауты ПСЖ наблюдали за Сафоновым в матче с Сербией.