Карпов: «Спартак» зимой предлагал за Сафонова €15 млн

«Спартак» зимой хотел приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Как сообщает журналист Иван Карпов, московский клуб предлагал за игрока €15 млн, но в «Краснодаре» отказали.

23 мая сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» достиг договорённости о приобретении Сафонова. Сам игрок дал согласие на переезд в Париж.

В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что скауты ПСЖ наблюдали за Сафоновым в матче с Сербией.