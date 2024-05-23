Тренера «Алании» Калешина дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитров
- РИА Новости
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«Калешин полностью признал свою вину, извинился перед судьями. Рассмотрели чётко рапорт главного арбитра. У нас было введено такое понятие, как рецидив. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Также специалист был оштрафован на 150 тыс. рублей.
Также КДК оштрафовал «Динамо» на 40 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита» и «Пари НН» за неявку главного тренера Саши Илича на пресс‑конференцию и флеш‑интервью после матча с ЦСКА.
Ранее «Ахмат» оштрафовали за кричалку в адрес «Зенита» в матче РПЛ.