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Тренера «Алании» Калешина дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитров

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Алании» Евгений Калешин дисквалифицирован на один месяц за нецензурное высказывание в адрес арбитров матча со «СКА-Хабаровском» в Первой лиге.
Тренера «Алании» Калешина дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитров
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Калешин полностью признал свою вину, извинился перед судьями. Рассмотрели чётко рапорт главного арбитра. У нас было введено такое понятие, как рецидив. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Также специалист был оштрафован на 150 тыс. рублей.

Также КДК оштрафовал «Динамо» на 40 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита» и «Пари НН» за неявку главного тренера Саши Илича на пресс‑конференцию и флеш‑интервью после матча с ЦСКА.

Ранее «Ахмат» оштрафовали за кричалку в адрес «Зенита» в матче РПЛ.

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