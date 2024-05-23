«Ахмат» оштрафовали за кричалку в адрес «Зенита» в матче РПЛ

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об итогах заседания по матчу 29-го тура «Ахмат» — «Зенит».

«Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей за бутылку, брошенную в игрока. Также КДК РФС рассмотрел «массовые скандирования» болельщиками «Ахмата» в адрес «Зенита». Штраф — 30 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев. В составе «Зенита» пента-трик оформил нападающий Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита».