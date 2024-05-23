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Карасёв рассудит решающий матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»

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Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карасёв рассудит решающий матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»
  • РИА Новости

Центральный матч заключительного тура между «Краснодаром» и «Динамо» рассудит судейская бригада Сергея Карасёва. Его помощники — Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервным арбитром будет Игорь Панин. За VAR отвечает Павел Кукуян, а за AVAR — Валерий Данченко.

Встреча пройдёт 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск. Все игры тура пройдут в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в лиге.

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