Источник: ФНС оштрафовала Исинбаеву за неуплату налогов в России

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов.

По информации Shot в Telegram-канале, спортсменка задолжала волгоградской ФНС 465 688 рублей. Ей необходимо погасить долг, чтобы избежать блокировки российских счетов.

Напомним, что летом прошлого года разгорелся крупный скандал с участием легкоатлетки. Она заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. Затем Исинбаева сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России.