Источник: ФНС оштрафовала Исинбаеву за неуплату налогов в России
- РИА Новости
По информации Shot в Telegram-канале, спортсменка задолжала волгоградской ФНС 465 688 рублей. Ей необходимо погасить долг, чтобы избежать блокировки российских счетов.
Напомним, что летом прошлого года разгорелся крупный скандал с участием легкоатлетки. Она заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. Затем Исинбаева сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.
Ранее сообщалось, что благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России.