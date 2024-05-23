AS: «Реал» рассматривает приобретение Киммиха и Родри на замену Кроосу
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По информации AS, клуб рассматривает этих игроков в качестве замены Тони Кроосу, который объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы.
Немец присоединился к мадридцам в 2014 году. Всего за команду он провёл 463 матча, забил 28 мячей и сделал 98 результативных передач. В составе сливочных он выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее Криштиану Роналду прокомментировал решение Крооса завершить карьеру.