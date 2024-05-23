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Экс игрок сборной России заявил, что ему хватает 50 тыс. рублей в месяц

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Защитник «Ленинградца», экс игрок «Локомотива» и сборной России Максим Беляев рассказал, какая зарплата ему необходима для комфортной жизни.
Экс игрок сборной России заявил, что ему хватает 50 тыс. рублей в месяц
  • Gettyimages.ru
  • © Taalulla

«Если ты не семейный человек, можно жить на базе, питаться там, одеваться. Если не брать в расчёт помощь родственникам, мне хватает и 50 тыс. рублей», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он добавил, что является не привередливым человеком. По его словам, он не ходит в рестораны и покупает продукты в обычном магазине.

На счету Беляева есть один матч за сборную России в 2019 году. Он сыграл с командой Сан-Марино (5:0) в рамках отбора к Евро-2020.

Ранее экс игрок «Зенита» Зырянов заявил, что не употребляет алкоголь уже девять лет.

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