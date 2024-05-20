Экс-игрок «Зенита» Зырянов: не употребляю алкоголь уже девять лет

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов рассказал, как поддерживает физическую форму в 46 лет.

«Когда слишком сильно начинаю толстеть, то больше занимаюсь физической активностью. Но за питанием не слежу. А алкоголь даже в малых количествах не употребляю уже девять лет», — цитирует игрока «Чемпионат».

Напомним, что футболист защищал цвета санкт-петербургского клуба с 2007 по 2017 год. В составе команды он трижды становился чемпионом России.

Ранее Сергей Семак высказался о пента-трике нападающего команды Матео Кассьерры в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом».