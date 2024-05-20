Семак — о пента-трике Кассьерры: это редкость не только для РПЛ, но и вообще для футбола
- РИА Новости
«Я рад и за Кассьерру. Нечасто такое встречается, даже хет-трик — это уже достижение, а что касается большего количества голов, то это редкость не только для РПЛ, но и вообще для футбола», — цитирует Семака сайт клуба.
Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев. Кассьерра стал автором всех голов команды. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету 21 мяч.
«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.
Ранее Магомед Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом».