Семак — о пента-трике Кассьерры: это редкость не только для РПЛ, но и вообще для футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о пента-трике нападающего команды Матео Кассьерры в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Я рад и за Кассьерру. Нечасто такое встречается, даже хет-трик — это уже достижение, а что касается большего количества голов, то это редкость не только для РПЛ, но и вообще для футбола», — цитирует Семака сайт клуба.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев. Кассьерра стал автором всех голов команды. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету 21 мяч.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее Магомед Адиев назвал причину поражения «Ахмата» в матче РПЛ с «Зенитом».