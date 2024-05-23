Президент «Аталанты» уверен, что Гасперини продолжит работу в клубе

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о будущем главного тренера Джан Пьеро Гасперини в клубе.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Гасперини останется с нами. Мы ещё встретимся и это обсудим, но этот трофей поможет нам продолжать путь вместе», — цитирует Перкасси журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

22 мая «Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0. Итальянский клуб впервые завоевал европейский титул.

Нынешний контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Италия получила шестую команду в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы.