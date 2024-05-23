Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы: сегодня мы вошли в историю

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман высказался о победе итальянской команды над «Байером» в финале Лиги Европы.

«Это один из лучших вечеров в моей жизни. Потрясающее выступление команды. Фантастика. Мы сделали это. Я счастлив оттого, что мы победили. Сегодня мы вошли в историю», — сказал Лукман в эфире TNT Sports.

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман (12-я, 25-я, 75-я минуты).

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые завоевала европейский титул.

Ранее «Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы.