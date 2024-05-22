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Газизов заверил, что Биджиев продолжит возглавлять махачкалинское «Динамо» в РПЛ

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Генеральный директор махачкалинского клуба «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит работать на своём посту и в РПЛ.

«Я видел, как происходит тренировочный процесс. Понятно, что была притирка. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог всё преодолеть, большой специалист. Не вижу оснований для этого, он остаётся», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги за тур до финиша. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Хасбик будут приглашены на первый матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ.

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