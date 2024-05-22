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В ЦСКА не стали комментировать информацию об интересе к хавбеку «Войводины» Зукичу

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе армейского клуба к полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу.

«Интерес к Зукичу? Без комментариев. Алан Дзагоев присутствовал на финале Кубка Сербии, но это часть работы скаута. У нас сейчас одновременно командированы скауты в четырёх разных странах», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

23-летний сербский хавбек является воспитанником академии «Войводины». В текущем сезоне Зукич провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Файзуллаев объяснил, почему потерял место в стартовом составе ЦСКА весной.

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