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Файзуллаев объяснил, почему потерял место в стартовом составе ЦСКА весной

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о потере места в стартовом составе армейского клуба весной.
Файзуллаев объяснил, почему потерял место в стартовом составе ЦСКА весной
  • РИА Новости

«Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу», — приводит его слова Sport24.

Файзуллаев провёл за ЦСКА 31 игру во всех турнирах текущего сезона, забил пять мячей и сделал 13 голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €4 млн.

Ранее бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал, как отказался от перехода в леверкузенский «Байер».

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