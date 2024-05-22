Экс-игрок ЦСКА: мной интересовался «Байер», но Гинер посоветовал перейти в «Кубань»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал, как отказался от перехода в леверкузенский «Байер».

«Гинер до последнего предлагал мне продлить контракт. Меня тогда звал «Байер», мы даже виделись с Баллаком в немецкой клинике. Но я уже настолько устал, что хотел только домой. Поэтому выбрал «Кубань», — цитирует игрока Sport24.

Он также рассказал, что Евгений Гинер предложил ему выбрать «Кубань» и деньги, а не немецкий клуб. Ветеран отметил, что на тот момент он понимал о скором завершении карьеры из-за травм.

Попов защищал цвета московской команды с 2001 по 2004 год. Карьеру игрока он завершил в 2009-м.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Тороп выписан из больницы после травмы головы.