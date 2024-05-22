УНИКС сыграет с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ по баскетболу

УНИКС нанёс поражение «Локомотиву-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Казани и завершилась со счётом 92:87.

Самым результативным игроком казанской команды стал разыгрывающий Ненад Димитриевич, который набрал 31 очко.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу казанской команды. Подопечные Велимира Перасовича сыграют с ЦСКА в финале турнира.

Ранее исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался об отстранении российских баскетбольных клубов от международных соревнований.