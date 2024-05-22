Глеб: лучшие шансы на титул в РПЛ у «Динамо»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.

«Сейчас в российском чемпионате интересная ситуация. Лучшие шансы на титул у «Динамо», которым нужно не проиграть в последнем туре. Но всё может перевернуться. У «Краснодара» есть шанс стать чемпионом, но теперь не всё зависит от них. Что касается «Зенита», соперники тоже усиливаются», — приводит слова Глеба Metaratings.

По информации «Спорт-Экспресса», «Динамо» вылетит в Минеральные Воды, откуда автобусом доберётся до Краснодара. Сразу после матча, независимо от его исхода, москвичи проделают такой же маршрут в обратном направлении.

Решающая игра пройдёт 25 мая в Краснодаре. Начало в 16:30 мск.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

Ранее Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром.