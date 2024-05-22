Отец Кузяева: Сафонов посильнее Доннаруммы и сможет быть первым номером в ПСЖ

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Матвей — очень сильный вратарь. Уверен, что Сафонов спокойно сможет заиграть в ПСЖ. Не согласен, что с Доннаруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», — цитирует Адьяма Metaratings.ru.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А.