Кафанов считает, что Сафонову выгодно ехать в ПСЖ на место второго вратаря
- РИА Новости
«Каково будет Матвею ехать в ПСЖ на место второго вратаря? Когда ты едешь, нет разницы. Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что каждой команде нужен сильный вратарь.
«Может, это и хорошо, что пока есть первый номер и тебе дают время адаптироваться», — добавил он.
По информации Legalbet, парижский клуб уже связался с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера игрока, которого рассматривают в качестве второго номера и дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.