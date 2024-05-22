Кафанов считает, что Сафонову выгодно ехать в ПСЖ на место второго вратаря

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Каково будет Матвею ехать в ПСЖ на место второго вратаря? Когда ты едешь, нет разницы. Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что каждой команде нужен сильный вратарь.

«Может, это и хорошо, что пока есть первый номер и тебе дают время адаптироваться», — добавил он.

По информации Legalbet, парижский клуб уже связался с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера игрока, которого рассматривают в качестве второго номера и дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.