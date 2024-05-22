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Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

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Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить главного тренера Эрика тен Хага после финала Кубка Англии.
Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях, руководство «красных дьяволов» уже приступило к поиску кандидатов на пост наставника команды. Вероятно, ими могут стать Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино.

Подопечные тен Хага заняли восьмое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» в 2022 году. 

Ранее сообщалось, что Тухель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед».

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