Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить главного тренера Эрика тен Хага после финала Кубка Англии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях, руководство «красных дьяволов» уже приступило к поиску кандидатов на пост наставника команды. Вероятно, ими могут стать Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино.

Подопечные тен Хага заняли восьмое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Тухель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед».