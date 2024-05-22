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Athletic: Де Брёйне провёл переговоры с клубом «Сан-Диего» из MLS

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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в Главной футбольной лиге (MLS).
Athletic: Де Брёйне провёл переговоры с клубом «Сан-Диего» из MLS
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Athletic, полузащитник положительно смотрит на вариант с продолжением карьеры в «Сан-Диего», потому что хотел бы проживать именно в Южной Калифорнии в случае перехода в MLS.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Брёйне забил шесть мячей и сделал 18 результативных передач в 25 матчах команды во всех турнирах. Его контракт действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что топ-клуб Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брёйне.

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