Athletic: Де Брёйне провёл переговоры с клубом «Сан-Диего» из MLS

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в Главной футбольной лиге (MLS).

Как сообщает The Athletic, полузащитник положительно смотрит на вариант с продолжением карьеры в «Сан-Диего», потому что хотел бы проживать именно в Южной Калифорнии в случае перехода в MLS.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Брёйне забил шесть мячей и сделал 18 результативных передач в 25 матчах команды во всех турнирах. Его контракт действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что топ-клуб Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брёйне.