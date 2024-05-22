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Агент Кассьерры: Матео и его семья счастливы в «Зените»

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Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, оценил слухи об интересе к игроку из Европы.
Агент Кассьерры: Матео и его семья счастливы в «Зените»
  • Gettyimages.ru

«Матео и его семья счастливы в «Зените» и живут в России. На данный момент ни из одного британского клуба с нами не связывались», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что в матче 29-го тура РПЛ игрок оформил пента-трик в ворота «Ахмата». Теперь на его счету 21 гол в нынешнем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

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