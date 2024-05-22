Червиченко: «Ростов» покупает игроков по цене бутс Угальде, а результат в десять раз лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике клубов, идущих во второй части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов» приобретает футболистов по цене бутс Угальде, но они дают результат в десять раз лучше, чем он. Лидеры продолжают дарить деньги за всяких проходимцев, а команды, идущие ниже, тратят их с умом», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

29 января «Спартак» объявил о переходе Манфреда Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же заплатил за футболиста €13 млн.

После 29 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. Лидером является «Динамо» (56 очков).

Ранее Виктор Мозес пожелал «Спартаку» выиграть титул в следующем сезоне.