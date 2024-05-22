В штаб-квартире Олимпиады-2026 прошли обыски в связи с обвинением в коррупции
По информации Sky Sport Italia, финансовая гвардия Италии ведёт расследование в отношении трёх руководителей, в том числе бывшего председателя правления фонда, которому было поручено проводить Олимпиаду.
Обвинение связано с выбором спонсоров и поставщиков в сфере технологических услуг для Игр.
Напомним, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в МИД предупредили россиян о рисках во время Олимпийских игр в Париже.