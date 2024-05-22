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В МИД предупредили россиян о рисках во время Олимпийских игр в Париже

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Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников считает, что Олимпийские игры в Париже будут проходить в сложных условиях.
В МИД предупредили россиян о рисках во время Олимпийских игр в Париже
  • РИА Новости

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан. Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия», — приводит слова Студенникова РИА Новости.

Он отметил, что для россиян существуют также и практические неудобства: невозможность пользоваться российскими картами, ограничения на оплату товаров наличными, отсутствие прямого авиасообщения.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады.

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