В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал о ситуации с пропусками для российских дипломатов, которые будут нужны на время проведения Олимпиады в Париже.

«Дело ведь не только в отсутствии пропусков. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами», — приводит слова Студенникова РИА Новости.

Он также отметил, что проблема с пропусками чревата серьезными трудностями при реализации их служебных обязанностей по защите прав и интересов российских граждан.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности.