RT в Telegram
Подпишись

В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады

Короткая ссылка
Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал о ситуации с пропусками для российских дипломатов, которые будут нужны на время проведения Олимпиады в Париже.
В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады
  • РИА Новости

«Дело ведь не только в отсутствии пропусков. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами», — приводит слова Студенникова РИА Новости.

Он также отметил, что проблема с пропусками чревата серьезными трудностями при реализации их служебных обязанностей по защите прав и интересов российских граждан.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить