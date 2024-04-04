RT в Telegram
Подпишись

МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности

Короткая ссылка
Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД России призывает россиян, планирующих посетить предстоящую в Париже Олимпиаду, проявлять осторожность.
МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности
  • РИА Новости

«Нашим гражданам, которые планировали прибыть на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, незаконные задержания, в том числе похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками все эти годы», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить