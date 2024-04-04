МИД призвал планирующих посетить Олимпиаду в Париже россиян к осторожности

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД России призывает россиян, планирующих посетить предстоящую в Париже Олимпиаду, проявлять осторожность.

«Нашим гражданам, которые планировали прибыть на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, незаконные задержания, в том числе похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками все эти годы», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры.