Российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры
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«Ситуация прежняя — никаких пропусков нам не обещают», — приводит комментарий РИА Новости.
В дипмиссии также прокомментировали слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.
«Оно даёт чёткое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной в целом. Больших ожиданий изменения ситуации в лучшую сторону у нас нет».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что Колобков считает, что не нужно обращать внимание на слова мэра Парижа о российских атлетах.