RT в Telegram
Подпишись

Российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры

Короткая ссылка
В российской дипмиссии в Париже заявили, что им не выдают пропуска на передвижение по центру города во время Олимпийских игр.
Российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Ситуация прежняя — никаких пропусков нам не обещают», — приводит комментарий РИА Новости.

В дипмиссии также прокомментировали слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.

«Оно даёт чёткое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной в целом. Больших ожиданий изменения ситуации в лучшую сторону у нас нет».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Колобков считает, что не нужно обращать внимание на слова мэра Парижа о российских атлетах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить