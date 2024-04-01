Российской дипмиссии в Париже не выдают пропуска на Олимпийские игры

В российской дипмиссии в Париже заявили, что им не выдают пропуска на передвижение по центру города во время Олимпийских игр.

«Ситуация прежняя — никаких пропусков нам не обещают», — приводит комментарий РИА Новости.

В дипмиссии также прокомментировали слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.

«Оно даёт чёткое представление об отношении организаторов Олимпиады к взаимодействию с российской стороной в целом. Больших ожиданий изменения ситуации в лучшую сторону у нас нет».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Колобков считает, что не нужно обращать внимание на слова мэра Парижа о российских атлетах.