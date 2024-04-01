Колобков считает, что не нужно обращать внимание на слова мэра Парижа о российских атлетах

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.

«Когда Париж получал право проведения, чиновники заявляли, что гарантируют всем радушный прием и безопасность. Есть смысл запросить реакцию МОК на эти заявления. В то же время не думаю, что за этими высказываниями последует что-то конкретное. Не надо обращать внимание на слова временных чиновников», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.