Колобков считает, что не нужно обращать внимание на слова мэра Парижа о российских атлетах
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«Когда Париж получал право проведения, чиновники заявляли, что гарантируют всем радушный прием и безопасность. Есть смысл запросить реакцию МОК на эти заявления. В то же время не думаю, что за этими высказываниями последует что-то конкретное. Не надо обращать внимание на слова временных чиновников», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.