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СЭ: «Динамо» отправится в Краснодар за два дня до матча

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«Динамо» отправится на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» 23 мая.
СЭ: «Динамо» отправится в Краснодар за два дня до матча
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», команда вылетит в Минеральные Воды, откуда автобусом доберётся до Краснодара. Сразу после матча, независимо от его исхода, москвичи проделают такой же маршрут в обратном направлении.

Решающая игра пройдёт 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

Ранее Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром.

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