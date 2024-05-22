СЭ: «Динамо» отправится в Краснодар за два дня до матча

«Динамо» отправится на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» 23 мая.

По информации «Спорт-Экспресс», команда вылетит в Минеральные Воды, откуда автобусом доберётся до Краснодара. Сразу после матча, независимо от его исхода, москвичи проделают такой же маршрут в обратном направлении.

Решающая игра пройдёт 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16:30 мск.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

Ранее Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром.