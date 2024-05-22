Генич заявил, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

Комментатор Константин Генич назвал команду, которая станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Зенит». Меня сейчас обвинят опять. Если сейчас «Динамо» не возьмёт… В ближайшие годы, в следующий год точно не сможет», — цитирует Генича «Чемпионат».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Зенит» проведёт матч с «Ростовом».

Ранее Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром.