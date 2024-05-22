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Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе.
Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Учёба завершается в сентябре-октябре. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку. Думаю, что, когда начнётся новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой посещает курсы повышения квалификации в академии Российского футбольного союза по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

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