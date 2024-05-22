Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе в следующем сезоне

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой планирует пройти стажировку в московском клубе.

«Учёба завершается в сентябре-октябре. Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку. Думаю, что, когда начнётся новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой посещает курсы повышения квалификации в академии Российского футбольного союза по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций для профессиональных игроков. Экс-футболист «Сельты» должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».